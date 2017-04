Argentinië hoopt WK veilig te stellen door bondscoach te ontslaan

De onlangs verkozen voorzitter van de Argentijnse voetbalbond, Claudio Tapia, maakte het nieuws officieel. "We hebben een overeenkomst. We hebben Bauza verteld dat hij niet langer de coach van het nationale team is."

Bauza betaalt de prijs voor de slechte WK-kwalificatiecampagne. Bauza kwam zes wedstrijden ver in de WK-kwalificatiecampagne aan het hoofd van Argentinië, maar kon in de acht volgende wedstrijden maar drie keer winnen. Even vaak verloor hij. Twee keer speelde de Albiceleste gelijk.

In Argentinië groeit de angst dat de nationale ploeg het WK 2018 in Rusland zal missen. Argentinië staat na 14 van de 18 wedstrijden pas vijfde. Enkel de eerste vier landen zijn zeker van WK-deelname. De vijfde moet een extra kwalificatieronde spelen tegen een land uit Oceanië.

Volgens Argentijnse media is Sevilla-trainer Jorge Sampaoli de belangrijkste kandidaat om Bauza op te volgen. Sampaoli, een Argentijn, leidde (aartsvijand) Chili naar de eindzege in de Copa America in 2015. Er is wel even tijd om een nieuwe bondscoach te zoeken. De volgende WK-kwalificatiematch van Argentinië is pas eind augustus.