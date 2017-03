Messi over scheldtirade: "Het waren gewoon woorden in de lucht"

Afgelopen dinsdag besliste de FIFA om Messi te schorsen voor vier interlands met Argentinië. Dat gebeurde op basis van tv-beelden waarop te zien is hoe Messi te keer gaat tegen een lijnrechter tijdens het WK-kwalificatieduel tussen Argentinië en Chili.

Volgens de Argentijnse krant La Nacion verdedigde Messi zich in een brief aan de FIFA. "Mijn woorden waren niet gericht aan de lijnrechter. Het waren gewoon woorden in de lucht."

De FIFA was niet onder de indruk van de verdediging van Messi. Hij miste al de (verloren) interland tegen Bolivia en moet ook nog toekijken tegen Uruguay, Venezuela en Peru.

Messi landde woensdagavond opnieuw in Barcelona. Op de luchthaven werd hij opgewacht door een persmeute, maar Messi hield zijn lippen stijf op elkaar.