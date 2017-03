Robben: "Sneijder en ik willen betrokken worden bij keuze voor bondscoach"

"Wesley en ik zitten al zo'n 14 jaar bij het Nederlands elftal", zei Robben bij de NOS na de 1-2-nederlaag tegen Italië. "We weten wat voor groep we hebben en ik denk dat we een goed idee en een goed beeld hebben van wie zou kunnen passen als bondscoach."

Robben vindt het voorlopig nog te vroeg om op namen in te gaan, maar hij wil zeker inspraak in de keuze voor een nieuwe bondscoach: "Ik ben vanuit de selectie het eerste aanspreekpunt voor de Nederlandse voetbalbond en ik ben ook niet van plan om nu te gaan stoppen. Daarom wil ik met Wesley graag betrokken worden", zei de Bayern München-speler nog.

Nederland staat op dit moment slechts vierde in zijn groep na Frankrijk, Zweden en Bulgarije. De groepswinnaars krijgen een rechtstreeks ticket voor het WK van 2018, de acht beste tweedes spelen play-offs.