Oranje botst ook op Italië, straffe comeback van Zweden in Portugal

"Nederland heeft het trouwste legioen van de wereld. Ik hoop dat jullie supporters in Oranje blijven geloven. Het WK in Rusland zullen we nog redden", klonk het bij de 87-voudige international.

Oranje kon zijn fans na een klein kwartiertje een beetje troost schenken: Romagnoli werkte de bal ongelukkig in eigen doel. Maar Italië sloeg meteen terug: Eder strafte pover verdedigen van Martins Indi af.

Diezelfde Martins Indi testte het doelhout met een kopbal tegen de lat, maar Nederland ging toch met een achterstand de kleedkamer in. Zoet pareerde een poging met een slap handje, Bonucci tikte de rebound op de corner binnen.

Louis van Gaal en Fabio Capello zagen in de tribunes hoe beide landen na de rust nog voldoende kansen afdwongen, maar doelmannen Zoet en Donnarumma lieten geen tegentreffer meer toe.