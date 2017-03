Supporters van Oranje willen Van Gaal terug: "Hij is de beste"

Na de dramatische 2-0-nederlaag tegen Bulgarije zoemde de naam van Van Gaal al rond op de luchthaven van Sofia, nog voor het ontslag van Danny Blind. "Veel fans die ik heb gesproken, willen van Gaal", stelt Pouw.

De 65-jarige Van Gaal zei begin dit jaar dat hij waarschijnlijk niet meer terugkeert in de voetbalwereld. "Maar bondscoach zijn is geen dagtaak. We zouden het fantastisch vinden als hij het wil doen", zegt de voorman van de supportersclub.

Louis van Gaal coachte zijn land al twee keer, van 2000 tot 2002 en tussen 2012 en 2014. Daarna trok de ex-speler van Antwerp naar Manchester United, waar hij in de zomer van 2016 mocht opkrassen.