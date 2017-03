Jack van Gelder: "Oranje moet weer uitgaan van de bluf"

Met het ontslag van Danny Blind is volgens Jack van Gelder de zaak nog lang niet opgelost bij Oranje. "Het elftal is gewoon niet meer sterk genoeg", vindt de voetbalcommentator. "Er zit te weinig lijn in."

"De spelers die we hebben zijn op hun retour, te jeugdig of ze renderen alleen maar in een buitenlandse vereniging met goeie spelers eromheen."

"Strootman is goed in Rome, maar bij Oranje raakt hij geen bal meer. Robben (foto) was onherkenbaar in Bulgarije. Wijnaldum is een schim van de speler bij Liverpool. En Sneijder moet tevreden zijn met een rol als invaller."

"Nederland heeft te weinig dragende en beslissende spelers in z'n kern zitten. In een niet zo ver verleden hadden we mensen als Van Persie en Huntelaar. Zij konden vanuit het niets goals maken."