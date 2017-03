Blind krijgt de rekening gepresenteerd bij Oranje

"Omdat de sportieve resultaten helaas zijn tegengevallen, en nu ook de kwalificatie voor het WK in Rusland moeizaam verloopt, voelen we ons helaas genoodzaakt afscheid van hem te nemen", schrijft de KNVB in een mededeling.

Ook Blind reageerde kort en gaf aan de beslissing te betreuren. "We waren op de goede weg, Bulgarije uit was naar mijn idee een incident. Ik heb er alles ingestopt wat ik in me had. Jammer dat het hiermee eindigt."

De kritiek op Blind was niet nieuw. Oranje staat na vijf WK-kwalificatiewedstrijden pas vierde in groep A. Oranje kon maar twee wedstrijden winnen. De nederlaag tegen Bulgarije is de druppel geworden.

Blind was bondscoach van Nederland sinds juli 2015. Hij volgde Guus Hiddink op, van wie hij een slechte uitgangspositie erfde in de kwalificaties voor het EK 2016 in Frankrijk. Nederland miste het EK uiteindelijk ook.

De KNVB heeft aangegeven nog geen opvolger te hebben voor Blind. Dinsdag speelt Nederland een oefeninterland tegen Italië. Fred Grim zal dan als bondscoach op de bank zitten.