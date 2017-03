Jan Mulder over Oranje: "Het is toch wel heel pijnlijk"

Nederland liep gisteren tegen een tweede nederlaag aan in de WK-voorronde. Oranje verloor met 2-0 in Bulgarije. "Het is toch wel heel pijnlijk. Het wordt almaar mistroostiger", zucht Jan Mulder.

"Het wordt heel lastig voor Nederland om zich te kwalificeren, maar erger vind ik het vertoonde spel. In Nederland denken ze nog altijd dat ze beter zijn dan Zweden en Bulgarije. Dat is al lang niet meer het geval."

Vorig jaar was Nederland er niet bij op het EK in Frankrijk. Loopt Oranje ook het WK in Rusland mis? "Dat zit er dik in", vreest Mulder.