Robben na nederlaag in Bulgarije: "Het is een nachtmerrie"

Hoe moet het nu verder? "We krijgen nu alle stront over ons heen. En terecht. Dit is gewoon intriest. Ik sta hier als aanvoerder, maar weet ook niet wat te zeggen. Ik ben ook wat sprakeloos na deze wedstrijd."

Zou een andere coach een oplossing zijn? "Dat verandert niets aan de kwaliteit van de spelersgroep. Wij staan op het veld en wij moeten het dan ook doen."

"We speelden hier geen slechte wedstrijd, maar een heel slechte. Het WK? Daar wil ik niet over spreken. We moeten onze mond houden en bescheiden zijn. Zelfs als we alles winnen, zou het kunnen dat het nog niet genoeg is. Ik weet ook niet wat we moeten doen, het is gewoon heel pijnlijk."