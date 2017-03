Ierse kapitein Coleman loopt beenbreuk op in duel tegen Wales

In de 69e minuut werd Coleman bijzonder hard onderuit gehaald door Neil Taylor, die meteen rood kreeg voor zijn actie. De Ierse aanvoerder schreeuwde het uit van de pijn terwijl zijn ploegmaats toesnelden. Die ploegmaats zorgden ervoor dat hij niet kon kijken naar zijn been, dat in een onnatuurlijke positie bengelde.

De 28-jarige verdediger kreeg zuurstof toegediend op het veld en werd daarna afgevoerd naar het ziekenhuis. "Dit is een zware klap voor hem, voor zijn club Everton en voor ons", reageerde bondscoach Martin O'Neill.