De Grieken: wie zijn ze? Wat drijft hen? En kunnen ze van België winnen?

Kostas Manolas is die andere Griek bij AS Roma, waar hij een grote concurrent is voor Thomas Vermaelen in de defensie. Hij maakt deel uit van een hele familie verdedigers. Oom Stelios was in de jaren 80 en 90 de rots in de branding bij AEK en de Griekse nationale ploeg, neef Konstantinos is nu linksachter bij datzelfde AEK.