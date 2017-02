Ex-voetballer Smertin ontkende in 2015 racisme, maar is nu inspecteur tegen racisme

We gaan er alles aan doen om racisme en discriminatie te bannen. Het is een internationaal probleem en heeft geen plaats in de voetbalwereld.

We gaan er alles aan doen om racisme en discriminatie te bannen. Het is een internationaal probleem en heeft geen plaats in de voetbalwereld.

"Het is net als mode: het komt uit het buitenland. Supporters van Russische clubs werpen "enkel als grap" bananen naar donkere spelers", verwees Smertin naar enkele incidenten met verschillende Afrikaanse spelers in het Russische voetbal.

Enkele jaren later heeft Smertin een volledig andere houding aangenomen. De Rus, die ook een ambassadeur is van het WK in 2018 in Rusland, werd door de Russische voetbalbond benoemd tot inspecteur tegen racisme en discriminatie op datzelfde WK.

"We gaan er alles aan doen om racisme en discriminatie te bannen. Het is een internationaal probleem en heeft geen plaats in de voetbalwereld", vertelde Smertin.

"In de aanloop naar de Confederations Cup in 2017 en het WK in 2018 zou Rusland, als gastland van beide grote toernooien, een voorbeeld moeten zijn van tolerantie op en buiten het veld. En dat zullen we absoluut laten zien."