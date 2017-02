"Als je naar het WK in Rusland komt, krijg je zeker een pak rammel"

In de jaren 80 en 90 keken de Russen op naar de Engelse hooligans. "Wij wilden zijn zoals de Britse hooligans. Zij waren onze bron van inspiratie. We hebben hun kleren en manier van doen gekopieerd. Het was altijd een eer om tegen hen te vechten."

"Wat het WK in Rusland betreft, kun je er 100% zeker van zijn dat er vanalles zal gebeuren. Hoe je kunt ontsnappen aan een pak rammel? Hahahaha. Ik weet niet. Wat kinderen in je buurt hebben misschien. Want als je daar alleen met een vriend bent, kun je er vanop aan dat je bijeengemept zult worden..."

De reportage "Russia's Hooligan Army" is vanavond te bekijken op BBC 2. Ze begint om 22u onze tijd en duurt tot ongeveer 23u.