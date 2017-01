Dopinginstanties willen Rusland uitsluiten van eigen WK voetbal

"In het licht van het tweede McLaren-rapport vragen we de uitsluiting van alle Russische sportteams in elke internationale competitie", luidt het in een persbericht.

Het McLaren-rapport legde haarfijn uit hoe Rusland, met de hulp van de instanties, jarenlang positieve testen manipuleerde of in de doofpot stopte.

"We blijven atleten horen die zich zorgen maken om de Russische atleten", zegt Travis Tygart van het Amerikaanse antidopingagentschap.

Tygart voegt er ook aan toe dat indien de maatregel aangenomen wordt, Rusland niet zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal dat het zelf in 2018 organiseert. Wel moet het mogelijk zijn voor "cleane" Russische atleten om onder een neutrale vlag deel te nemen aan internationale competities.