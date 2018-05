Ook bij de vrouwen gaat Beker van België naar Standard.

De vrouwen van Genk en Standard kruisten de degens op neutraal terrein: Eupen. Maar ook in de Oostkantons was er geen ontsnappen aan de loden hitte.

Genk was het snelst warmgedraaid in de bekerfinale, maar de grootste kansen waren voor Standard. Lola Wajnblum miste oog in oog met doelvrouw Coenen een opgelegde kans, ook Petry en Gelders konden voor de pauze niet scoren.

Standard kwam scherp uit de kleedkamers. Wajnblum lokte een strafschop uit, Gelders liet deze kans niet liggen en zette de Luikenaars op weg naar de trofee.

Genk vocht nog voor wat het waard was, maar invalster Sanne Schoenmakers nam met de 0-2 alle hoop weg. Ook bij de vrouwen gaat de Beker van België dus naar Luik.