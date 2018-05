Wullaert baalt 2 keer: "Had verwacht dat ik had mogen starten"

Wullaert viel in bij de rust. Hoe schatte ze haar eigen prestatie in? "Ik kreeg het maar 2 minuten voor ik moest invallen te horen, dus ik had niet heel hard opgewarmd. Ik trapte dus meteen op mijn adem."

"In het begin heb ik nog iets kunnen doen: een paar dribbels en doorsteekballen. Maar daarna ben ik een beetje mee verdronken met de ploeg. Zeker toen we met zijn tienen vielen was het achter de feiten aanlopen en vooral verdedigen. Het was niet superleuk, maar meer kon je niet doen."

Ze baalde ook omdat ze niet in de basis stond. "Ik had verwacht dat ik ging starten. Zeker omdat ik zaterdag niet aan spelen toegekomen ben. In de laatste 4 matchen waarin ik gestart ben, had ik me toch getoond met 1 doelpunt en 5 assists. Het is zeker niet dat ik in slechte vorm ben. Ik ken de reden niet en ga die ook niet meer vragen. Ik mocht nu invallen omdat iemand anders last had van haar been."

Wullaert had zich haar afscheid aan Wolfsburg - ze gaat wellicht naar Engeland - anders voorgesteld. "Nu ben ik ontgoocheld, maar volgende week zal ik trots zijn dat we weer de titel en beker wonnen. Het waren 3 vruchtbare jaren."

Er volgen nu nog 2 competitieduels en een match met de Red Flames. Tot 18 juni is ze bij Wolfsburg, daarna reist ze naar Engeland en zal ze haar toekomst bekendmaken.