Wullaert voor CL-finale: "Zal er staan als coach me nodig heeft"

Wolfsburg won dit seizoen al de titel en de beker en daar kan morgen dus nog de Champions League bijkomen. Als Wullaert en co Lyon verslaan, is de "treble" een feit.

"De CL-finale wordt een heruitgave van twee jaar geleden", zegt Tessa Wullaert. "Toen won Lyon na strafschoppen. We hebben dus nog een rekening openstaan met hen."

"Ik ben ervan overtuigd dat we Lyon kunnen verslaan. Het geloof en het vertrouwen zijn, na het behalen van de Duitse titel en beker, zeker aanwezig."

"Elke kans die je krijgt om de CL te winnen, moet je grijpen. Ik zal er dan ook, samen met de hele ploeg, alles aan doen om te winnen."

Of ze zal spelen is nog een vraagteken. "Als de coach me nodig heeft, zal ik er staan."

"Maar het zal vooral afhangen van hoe de trainer de vermoeidheid bij de andere speelsters inschat. Er is zeker een kans dat ik speel, want in mijn laatste vier wedstrijden wist ik toch mijn stempel te drukken en leverde ik vijf assists af en scoorde ik één keer."