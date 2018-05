Wullaert verovert met Wolfsburg opnieuw de Duitse titel

Met nog twee speeldagen te gaan kan Wolfsburg niet meer bijgebeend worden in het klassement van de Bundesliga. Voor Wolfsburg is het de vierde titel uit de clubgeschiedenis, voor Wullaert is het na 2017 de tweede.

De oogst van Wolfsburg kan dit seizoen nog indrukwekkender worden. Net als in 2013 maakt de club van Wullaert nog kans op de "treble". In de Duitse bekerfinale moet dan wel gewonnen worden van Bayern München, in de Champions League-finale is Olympique Lyon de tegenstander.