Imke Courtois: "Denk dat Coucke beslissing niet juist had ingeschat"

Courtois meent dat het opdoekingsscenario klaar lag, maar dat Coucke zijn kar gekeerd heeft. Ze beseft dat voetbalsters kwetsbaar zijn. "Vrouwenvoetbal is het gemakkelijkste om op te besparen binnen clubs als Anderlecht."

Een voetbalster bij een eersteklasseploeg verdient gemiddeld 500 tot maximaal 1.500 euro per maand. "Een jaarbudget ligt rond de 200.000 à 250.000 euro. Ik denk dat je met het loon van 1 speler van Anderlecht een kern van 20 vrouwen zou kunnen betalen."

Courtois, die voetbalde voor Standard, maakt de vergelijking met Roland Duchâtelet, de zakenman die een tijdje baas was in Luik: "Hij was wel een grote believer van het vrouwenvoetbal. Hij was het beste dat ooit bij Standard is kunnen gebeuren. Hoewel hij ook een zakenman is, die alles in cijfers ziet. Het was de eerste keer dat wij een deftig contract kregen."

"Als er een nieuwe voorzitter komt, toen ook met Bruno Venanzi na Duchâtelet, zijn er heel veel twijfels. Dan heb je sterke mensen nodig die de kar trekken om het in stand te houden."

Ergens begrijpt Courtois het nog wel: "Voetbal is al lang niet meer enkel en alleen passie. Wel nog voor wie het speelt en de supporters. Maar voetbal is een bedrijf: er moet geld binnenkomen en er vertrekt heel veel geld. Op dat vlak zijn vrouwen niet heel rendabel. Wat niet wegneemt dat daarover nagedacht moet worden: hoe kunnen we vrouwen meer in de picture krijgen en meer sponsors aantrekken?"