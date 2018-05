Boudeweel: "Dit is een onthoofding van het vrouwenvoetbal in België"

De speelsters van Anderlecht kregen gisteren het nieuws te horen dat de stekker uit hun ploeg getrokken zou worden. Op 1 mei mocht de ploeg nochtans de landstitel vieren. "Dit is een heel bizar verhaal", vindt Boudeweel. "Het is een donderslag bij heldere hemel."

"Ik denk dat veel speelsters, veel mensen van de staf en wij ook niet echt weten wat er aan de hand is. Het zou een beslissing zijn uit financiële overwegingen. Het is alleszins een moeilijk verhaal voor het Belgische vrouwenvoetbal."

"Een vrouwenploeg is sowieso verlieslatend. Daardoor zijn er in ons land ook zo weinig eersteklassers met ook een vrouwenploeg. Dat is nochtans het ideale scenario. In Nederland werkt het zo, maar daar leeft het vrouwenvoetbal ook veel meer dan hier. Nochtans waren we hier aan een inhaalbeweging bezig. Kijk maar naar het voorbije EK. Iedereen stond achter de Red Flames en dan opeens dit."

"Het probleem is dat er maar 5 of 6 topploegen zijn in onze hoogste reeks. Als een instituut als Anderlecht, dat ook bij de vrouwen toch al 30 jaar bestaat, wegvalt, is dat een klap voor het vrouwenvoetbal. Een onthoofding."