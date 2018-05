IJskoude douche voor landskampioen: Anderlecht stopt met vrouwenploeg

Na 20 jaar kon Anderlecht nog eens de landstitel in het vrouwenvoetbal veroveren, maar na de euforie volgt nu al heel snel de ontnuchtering. Het nieuwe bestuur herleidde het budget voor het komende seizoen tot een derde en dat was onvoldoende om te blijven werken op hetzelfde niveau. Zeker nu de club de Champions League in mag.

De vier vrouwenploegen U13, U15, de B-ploeg en de A-ploeg, die uitkomt in de Super League, zouden ophouden te bestaan. "Ze hebben het ons gisterenavond verteld. Ze hebben geen echte reden gegeven", vertelt Red Flame en speelster Aline Zeler. "Het was echt een verrassing voor de speelsters en de staf. We zijn bijzonder hard geschrokken."

"Het is uiteraard ook over het budget gegaan. De vrouwenploeg kost geld, maar volgens mij zijn er sponsors genoeg bij een grote club als Anderlecht. We hebben maandagavond ook even met Marc Coucke kunnen praten, maar dat was niet constructief."

"Deze namiddag zullen we wel opnieuw samenzitten. Dit is totaal respectloos voor ons en voor het vrouwenvoetbal in het algemeen. We hebben dit jaar zo hard gewerkt voor die titel en nu hebben we niets. We kunnen geen Champions League spelen. Ze spelen met onze voeten. Ik ben echt kwaad."

Bij Anderlecht spelen naast Zeler ook heel wat andere Red Flames, zoals Tine De Caigny, Laura De Neve, Laura Deloose, Heleen Jaques, Lenie Onzia, Elke Van Gorp, Justine Vanhaevermaet en Sarah Wijnants.