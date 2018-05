PSG, Wolfsburg en nu ook Fiorentina... Red Flames veroveren Europa

En ze is niet de enige international die in het buitenland haar voetbalkunsten mag tonen. Maar liefst 13 Red Flames zijn actief in een buitenlandse competitie. Wie zei dat enkel de Rode Duivels hun mannetje kunnen staan in Europa?

Bondscoach Ives Serneels ziet het graag gebeuren. "Als mijn speelsters de stap naar het buitenland zetten, is het belangrijk dat ze individueel sterker kunnen worden. Dat was de afgelopen jaren het geval en daar kunnen ook de Red Flames sterker uitkomen."

"Ook de speelsters in de Belgische ploegen hebben vooruitgang geboekt. Je merkt wel dat de meisjes die de juiste stappen hebben gezet, ook naar het buitenland, sterker en beter zijn geworden. En dat komt het team ten goede."

"Of dit mijn taak moeilijker maakt? We proberen telkens te kijken naar het juiste evenwicht. Ik kijk naar de speelsters die in vorm zijn, niet naar de competitie waarin ze spelen."