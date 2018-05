Anderlecht-vrouwen mogen na 20 jaar nog eens titelfeestje bouwen

De mannen van paars-wit zullen nog heel hard hun best moeten doen in Play-off I als ze de titel nog willen pakken, maar vandaag wordt er toch al champagne ontkurkt op de club. De vrouwen mogen zich immers voor het eerst in 20 jaar weer landskampioen noemen.

Paars-wit speelde een dominant seizoen in de Super League en begon de play-offs met een voorsprong van 7 punten op Gent. De titel was dus voor de start van Play-off I al zo goed als binnen, en na de derde speeldag is Anderlecht ook mathematisch zeker.

Anderlecht won zijn thuismatch tegen Genk met 3-1. Van Kerkhoven opende de score al na negen minuten en nog voor het halfuur verdubbelde Deloose de score. Het feest kon bijna losbarsten, maar Genk bracht de spanning nog even terug. Gwen Duijster scoorde de aansluitingstreffer in de 70e minuut. Uiteindelijk trok De Caigny paars-wit definitief over de streep.