Invalster Wullaert bereikt met Wolfsburg de Champions League-finale

Wolfsburg had de heenmatch in Londen al met 1-3 gewonnen en kwam in de return niet meer in de problemen. Meer nog, Harder en Pajor tekenden met treffers in het laatste kwart van de wedstrijd voor de 2-0-zege.

Tessa Wullaert werd na 80 minuten de wei ingestuurd. In de finale treft Wolfsburg Lyon, dat titelverdediger is. De Franse club wipte Manchester City in de andere halve finale.

Wolfsburg en Lyon namen het in de finale al twee keer tegen elkaar op. In 2013 trokken de 'Wolvinnen' aan het langste eind, twee jaar geleden was Lyon de eindwinnaar.