Genkse vrouwen spelen bekerfinale, Gent geeft 0-2-voorsprong uit handen

AA Gent had had vorig jaar de finale gewonnen tegen Anderlecht en een herhaling van dat succes leek zich aan te kondigen toen Elena Dhont en Chloé Vande Velde Gent op een 0-2-voorsprong zetten.

Maar Genk, dat in de Superleague de 2e plaats deelt met Gent, had het beste voor het laatst bewaard. Van 0-2 ging het, onder meer dankzij een penalty, naar 3-2. De winnende treffer viel 5 minuten voor het einde.

Voor Genk is de bekerfinale een primeur. Morgen weten ze wie ze op 26 mei tegenover zich zullen krijgen: OH Leuven of Standard.