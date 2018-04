Red Flames kunnen ondanks penaltygoal geen punt pakken in Italië

Bondscoach Ives Serneels vond achteraf dat er misschien meer had ingezeten. "Dat heb ik tijdens de rust ook gezegd. We staan 35 minuten goed en we gaven weinig weg. We komen ook op voorsprong, maar net voor de rust en in de tweede helft hadden we een paar mindere momenten. De Italianen hebben dan die individuele kwaliteit die het verschil kan maken."

"We hebben kansen gehad, maar Italië ook. Zij hebben er gebruik van gemaakt. Dit komt hard aan, maar we moeten hier ook uit leren voor de toekomst."

De Red Flames kunnen niet tevreden zijn met de 1 op 6 na dit tweeluik. "We hadden beide ploegen ook kunnen kloppen, maar op dit niveau moet je top zijn en al je momenten benutten. Het is net iets te veel "net niet" geweest wanneer het "net wel" had moeten zijn. Dat is zuur. Nu zijn we zijn afhankelijk van andere teams voor groepswinst. Als we nog de ambitie hebben om eerste te worden, moeten we zelf voor het maximum gaan. Er zijn nog drie matchen."