Red Flames vestigen toeschouwersrecord: al 7.200 tickets weg

Momenteel hebben 7.200 Belgische fans een ticket gekocht voor de belangrijke match van de Belgische vrouwen tegen Portugal.

Daardoor is het toeschouwersrecord voor een wedstrijd van de Red Flames verbroken. Het vorige record dateert van 20 september 2016. Toen zagen iets minder dan 6.800 supporters de Red Flames in Leuven verliezen van Engeland.

De aftrap vanavond is om 19u30. Tickets (prijs: 5 euro) zijn tot een uur voor de match online verkrijgbaar en ook in het loket aan het stadion worden in principe nog kaartjes verkocht. In het King Power at Den Dreef-stadion kunnen 12.500 mensen binnen.