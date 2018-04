Red Flames zijn "hotter" dan ooit en stevenen af op toeschouwersrecord

Het recordaantal supporters dat een wedstrijd van de Red Flames bijwoonde, dateert van 20 september 2016. Toen zagen iets minder dan 6.800 supporters de nationale vrouwen in Leuven verliezen van topland Engeland (0-2).

Gisterenavond waren voor het duel België-Portugal al meer dan 6.000 kaartjes over de toonbank gegaan. De KBVB hoopt het record vrijdag dus scherper te stellen en rekent daarvoor ook op de fans van de Rode Duivels, verenigd in supportersclub "1895".

"We zijn heel blij dat we op zoveel supporters kunnen rekenen", zegt bondscoach Ives Serneels. "We hopen dat we al van bij de opwarming op onze supporters kunnen rekenen."

Tickets zijn tot een uur voor de match online verkrijgbaar.