Wullaert staat met Wolfsburg in de halve finales van de Champions League

In de heenmatch van de kwartfinales speelde Wolfsburg vorige week in eigen huis Slavia Praag op een hoopje. Het werd toen 5-0, waardoor Wolfsburg al met anderhalf been in de halve finales stond.

In de overbodige terugwedstrijd in de Tsjechische hoofdstad werd het 1-1. Divisova opende op het halfuur de score voor de thuisploeg, in de 68e minuut maakte Ewa Pajor de gelijkmaker.

In de halve finales, die eind april worden afgewerkt, neemt Wolfsburg het op tegen Chelsea. De Londense club schakelde Montpellier uit, de ploeg van Janice Cayman. De Fransen verloren de terugmatch met 3-1 en hadden ook de heenwedstrijd met 0-2 verloren. Cayman speelde de hele match.