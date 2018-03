Halve finales Champions League zijn ver weg voor Cayman na thuisverlies

Janice Cayman, de winnares van de Gouden Schoen bij de vrouwen, had in de 1/8e finales tegen Brescia nog een doelpunt gemaakt. Maar Chelsea was andere koek.

Montpellier had wel de meeste kansen, maar Chelsea was veel vinniger en vooral efficiënter voor doel. Dat bewees de Koreaanse Ji kort na de rust een eerste keer. De Schotse Cuthbert maakte de opdracht een kwartier voor tijd nog wat hopelozer voor Montpellier.

Cayman werd 1 minuut voor het einde van de match naar de kant gehaald. Volgende week mag ze proberen het onmogelijke toch nog waar te maken.