Pro League trekt 300.000 euro uit voor vrouwenteams

De Pro League maakt de komende jaren 300.000 euro van de tv-rechten vrij ten voordele van het vrouwenvoetbal.

Zo gaat er jaarlijks 50.000 euro naar de 5 clubs die een ploeg hebben ingeschreven in de Super League: Anderlecht, Standard, Genk, Gent en OHL. 20.000 euro wordt uitgetrokken voor de ploeg in de eerste nationale afdeling (Zulte Waregem) en 10.000 euro voor de twee ploegen in de tweede nationale afdeling (Club Brugge en Cercle Brugge).

"Dat bedrag kan nog verhogen", stipt CEO Pierre François aan. "We sporen onze clubs aan om een vrouwenploeg in te schrijven in de tweede divisie."