Komt er weer een BeNe League? "Denk dat België ingaat op vraag"

De BeNe League bundelde tussen 2012 en 2015 gedurende drie seizoenen de beste vrouwenteams uit België en Nederland. Na het seizoen 2014-2015 werd op vraag van de Nederlandse bond de stekker uit het project getrokken.

Maar de Nederlandse vertegenwoordigers hebben nu weer aangeklopt bij hun Belgische collega's. "De stopzetting was destijds een financiële beslissing van de Nederlandse voetbalbond", legt Ingrid Vanherle, voormalig competitiemanager, aan Sporza uit.

"Ik denk dat de bond of de ploegen op dat moment aan een snellere financiële return bij de BeNe League gedacht hadden, wat niet gelukt is. We wilden een sponsor koppelen aan het competitiemodel. Maar ik denk dat we op schema zaten en dat ze net iets te vroeg de stekker eruit getrokken hebben."

"De initiële gedachte achter de BeNe League was sportief getint, om het niveau van het vrouwenvoetbal naar een hoger niveau te tillen. Financieel voordeel halen is op drie jaar tijd niet gelukt, maar dat was initieel niet het plan."

"Hoe dit dossier zal evolueren? Ik denk dat ons land er sowieso op zal ingaan. Maar het probleem ligt misschien bij de UEFA. Bij hen waren er destijds verwachtingen om de competitie verder te zetten. Hoe zullen zij nu reageren? Voor het vrouwenvoetbal kan het alleen maar positief zijn. Het huidige succes van Flames is er mede door de Bene League competitie."