KBVB krijgt Auwch Award, maar weigert die: "Investeren wel in Red Flames"

De KBVB investeert veel in het vrouwenvoetbal. Dat budget is de voorbije vijf jaar vervijfvoudigd, terwijl de Red Flames eigenlijk zelf weinig inkomsten genereren.

De ongelijkheid in winstpremies is vooral een doorn in het oog van de Vrouwenraad. Ook het feit dat de Belgische vrouwen het EK voetbal moesten afwerken in mannentruitjes stootte hen tegen de borst. Ondertussen kregen de Red Flames wel hun eigen, gecentreerde, shirts.

Enkele leden van de Vrouwenraad gingen met de cactus naar de Voetbalbond, maar Stefan Van Loock weigerde de prijs in ontvangst te nemen. "We zijn het niet eens met de motivatie van de Vrouwenraad. De KBVB investeert veel in het vrouwenvoetbal. Dat budget is de voorbije vijf jaar vervijfvoudigd, terwijl de Red Flames eigenlijk zelf weinig inkomsten genereren. Die middelen halen we dus elders."

"Ook de premies voor de Red Flames zijn meer dan verdubbeld sinds het EK van vorig jaar. Er wordt heel veel geïnvesteerd in het vrouwenvoetbal. Met resultaat, want de voorbije vier jaar zijn er 15.000 speelsters bijgekomen. De meisjes die willen voetballen hebben nu meer mogelijkheden, betere omstandigheden en een betere omkadering."

"Maar de verschillen met de Rode Duivels zijn te groot. De vrouwen leveren te weinig visibiliteit, return, tv-rechten, enzovoort op", besloot Van Loock.