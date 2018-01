Browaeys: "Toekomst van het vrouwenvoetbal ziet er goed uit"

Zijn de Yellow Flames al beter dan de Red Flames op die leeftijd? Dat wil Browaeys niet gezegd hebben. “Maar we werken intussen al 20 jaar met de meisjes in topsportscholen en wat zeker is: 10 jaar geleden was er niet zoveel talent."

"Dus ik beweer niet dat ze beter zijn, maar het aantal beloftevolle speelsters, dat is misschien zelfs 4 keer zoveel als toen. En hoe meer keuze je hebt als federatie, hoe beter je nationale ploeg zal worden.”

En wat is dat internationaal dan waard? Het is nog vroeg om dat in te schatten, want pas vanaf hun vijftiende spelen de meisjes interlands.

“Maar we merken wel dat de U15 en U17 competitiever zijn tegenover de grote landen. Hopelijk gaan ook zij de komende jaren naar een EK en waarom niet ook naar een WK, of zelfs de Olympische Spelen?”