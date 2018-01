15 Red Flames op stage in Tubeke: "Belangrijk voor cohesie"

Momenteel bestaat de selectie in Tubeke uit speelsters die actief zijn in het buitenland. Op de laatste dag sluiten ook de vrouwen uit de Belgische competitie nog aan. "Deze stage is belangrijk voor de groepscohesie", vindt Maud Coutereels van Rijsel. "Het is belangrijk om zich te verenigen met vriendinnen. Vijftien is een goed groepje. We kunnen intensief trainen. Iedereen heeft zin om hard te werken. Wat we hier doen zal trouwens ook voordelig zijn in clubverband."

"Het is goed om samen te komen. We proberen om intensief en kwalitatief te trainen", bevestigt Janice Cayman, die bij Montpellier actief is. "We profiteren er ook van om extra-sportieve activiteiten met de groep te doen."