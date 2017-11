Red Flames sluiten 2017 af met een overwinning tegen Rusland

Donderdag speelden de Red Flames 1-1 gelijk tegen Rusland, vanmiddag werd er met 2-0 gewonnen.

"Bondscoach Ives Serneels gaf in het tweede treffen met Rusland de kans aan enkele 'high potentials', uit de groep van 12 jonge Red Flames die deze week opgevolgd werden tijdens de Flames-stage in Tubeke", meldt de KBVB.

"De gemiddelde leeftijd voor rust was 23 jaar, op het eind van de wedstrijd 22 jaar. Ook dit duel was een trainingswedstrijd, geen officiële interland." Wajnblum en Guns namen in het laatste halfuur de doelpunten voor hun rekening.