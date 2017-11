Dispuut met Deense voetbalvrouwen is van de baan

De Deense voetbalvrouwen eisten een poosje geleden dezelfde financiële vergoeding als de mannen. Om hun ongenoegen kracht bij te zetten, gingen de Deense vrouwen zelfs over tot een staking. Ze weigerden om een vriendschappelijke interland te spelen tegen Nederland en medio oktober daagden ze niet op voor een WK-kwalificatieduel met Zweden. De UEFA gaf Zweden uiteindelijk een 3-0 zege.

Nadien kwam er een gedeeltelijke toenadering tussen de bond en de speelsters. De WK-kwalificatiematch tegen Kroatië werd wel gespeeld.

Intussen werd er volop onderhandeld en nu is er dus een akkoord bereikt. Dat heeft de Deense bond zaterdag bekendgemaakt. Er werden twee overeenkomsten gesloten. In de ene staat onder andere dat de bond per jaar ongeveer 270.000 euro meer in het vrouwenteam zal investeren. In het andere contract werd vastgelegd dat de premies met 60 procent verhoogd zullen worden.

Eerder brak een soortgelijke discussie ook los in Noorwegen. Die resulteerde in een overeenkomst waarbij de Noorse voetbalvrouwen vanaf 2018 evenveel verdienen als hun mannelijke collega's in het shirt van de nationale ploeg.