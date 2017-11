De Red Flames spelen niet langer in mannenshirts: "Deze zitten perfect"

Ik herinner me nog de tijd dat we een large truitje van de mannen moesten dragen. En ik ben al niet zo groot!

Voordien speelden de Belgische voetbalvrouwen in hetzelfde tenue als de Rode Duivels. "Het is wel leuk dat we nu een eigen vrouwenmodel hebben en dat we een truitje kunnen dragen dat wat beter past", reageert Davina Philtjens.

"Ik herinner me de tijden nog goed dat ik een large truitje van de mannen moest dragen. En ik ben al niet zo'n groot meisje."

"Ik zie dit toch wel als een erkenning voor onze prestaties. Afgelopen zomer hebben we op ons allereerste EK toch wel laten zien tot wat deze ploeg in staat is. Het vrouwenmodel van het Belgische truitje is daarvoor een mooie beloning."

Ook sterspeelster Tessa Wullaert is bijzonder tevreden met het nieuwe truitje. "Op het veld was ik altijd de eerste speelster die het shortje van het mannentenue zo hoog mogelijk oprolde om er toch wat vrouwelijker uit te zien. Ook de shirts zijn nu een stukje korter en iets meer geconcentreerd, die zitten perfect", legt de aanvaller van Wolfsburg uit.