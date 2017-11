Red Flame Wullaert paar weken out met dijblessure

De Red Flames staan met 9 op 9 gedeeld aan de leiding in hun kwalificatiepoule voor het WK van 2019 in Frankrijk. Om het verdere verloop van de kwalificaties voor te bereiden zijn de Belgische vrouwen deze week op stage in Tubeke. Op het programma staan ook twee trainingsduels tegen Rusland.

Bondscoach Serneels zal voor de dubbele confrontatie niet kunnen rekenen op Tessa Wullaert en Davina Vanmechelen. Wullaert is meerdere weken out met een scheurtje in het dijbeen. Ze zal in België blijven om te revalideren, volgende week keert ze terug naar Wolfsburg.

Ook Davinia Vanmechelen verlaat de 25-koppige groep in Tubeke. De aanvalster van KRC Genk is ziek en wil thuis herstellen.