VIDEO: Cayman helpt vrouwen van Montpellier tot op zucht van kwartfinales

Janice Cayman komt sinds dit seizoen uit voor de Franse vicekampioen Montpellier. Met Brescia troffen ze de vicekampioen van Italië in de 1/8e finales van de Champions League.

Cayman mocht beginnen in de basis en speelde een opvallende rol. Montpellier was een stuk beter dan Brescia, maar toch had het moeite om dit overwicht in de score uit te drukken.

Brescia kwam zelfs op voorsprong, tot Cayman kort voor de pauze de 2-2 in doel schoot. Dankzij een doelpunt van Sembrant nam Montpellier toch nog een zege mee, die het volgende week in de terugmatch mag verdedigen.