Red Flames blijven dankzij cruciale zege in Portugal leider in WK-voorrondegroep

"We speelden een goeie match. Portugal kreeg eigenlijk geen enkele open kans. Wij kwamen er zelf ook moeilijk uit. Dat soort matchen heb je nu eenmaal."

Naar de match tegen Italië in april wordt nu al reikhalzend uitgekeken. "We hebben er 1 keer tegen gespeeld, in Cyprus, en toen wonnen we met 4-1. Toch is het een goeie ploeg, dat bewezen ze op het EK."

"Maar die match is nog ver. Het is belangrijk dat we tot dan individueel blijven werken. Dan kunnen we iets neerzetten tegen Italië."