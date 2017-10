Tessa Wullaert bezorgt Red Flames 6 op 6 in WK-voorronde

Janice Cayman scoorde twee keer voor de Red Flames. Janice Cayman scoorde twee keer voor de Red Flames.

De nationale vrouwen hebben ook hun tweede wedstrijd gewonnen in de voorronde van het WK in 2019. Tessa Wullaert maakte in de slotfase het verschil tegen Roemenië. Met een geplaatste kopbal zette zij de 3-2-eindstand op het bord in Leuven.