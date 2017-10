Deense vrouwen spelen het hard: ze weigeren kraker tegen Zweden te spelen

De Deense vrouwen werden afgelopen zomer vice-Europees kampioen. De Deense vrouwen werden afgelopen zomer vice-Europees kampioen.

De Deense voetbalvrouwen gaan tot het uiterste om gelijke premies en rechten te krijgen als de Deense mannen. Daarom zetten ze nu de voetbalbond voor het blok: willig onze eisen in of we spelen vrijdag niet in de WK-voorronde tegen Zweden.