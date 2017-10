Imke Courtois: "Een fles champagne, dat was het"

Imke Courtois over haar afscheid bij Standard

Ze wilden me wel een ereronde laten lopen op het veld van de mannenploeg, maar dat wou ik niet.

"Met Standard speelden we onze laatste wedstrijd in Kumtich, het terrein waar het allemaal begonnen was voor mij. Familie en vrienden waren van de partij."

Maar Courtois bleef op haar honger zitten in Kumtich. "Echt een gemiste kans", vindt ze. "Ze wilden me wel een ereronde laten lopen op het veld van de mannenploeg van Standard, maar dat wou ik niet. Met alle respect voor die geweldige supporters, maar dat zijn niet mijn vrienden of familie die me 21 jaar gevolgd hebben."

Bij de Red Flames hebben ze wel aan Courtois gedacht. "De laatste avond kreeg ik een fles champagne, dat was het dan. Ik had op z'n minst een truitje verwacht met een leuke boodschap. Ik was teleurgesteld."

"Ik besef ook dat ik een bepaalde verwachting had over een afscheid. Dat zou nooit ingelost worden", geeft Courtois toe. "Het zal ook een stukje ego zijn. 21 jaar lang heb ik me met hart en ziel ingezet voor het vrouwenvoetbal."