De Yellow Flames: de opvolgsters van Wullaert en co staan al klaar

De Yellow Flames namen het gisteren op tegen de leeftijdsgenootjes van Wolvertem-Merchtem. De jongens, wel te verstaan. En de voetbalvrouwen wonnen met 1-4.

Arno Van Den Abbeel heeft de meisjes onder zijn hoede. "We trainen 6 keer per week op de topsportschool en elke donderdagavond is er een wedstrijd", legt de coach aan Sporza uit.

"We spelen elke donderdag tegen een ploeg uit de interprovinciale reeksen. Zo zitten we in een competitie met U14-jongens."

"We zien vaak dat meisjes achteruit geschoven worden. We willen voor hen daarom een professionele context creëren. Dit niveau is het beste niveau om zich te ontwikkelen. We denken dat de meisjes een stap vooruit kunnen zetten met dit traject en dat we het afstand met buurlanden kunnen overbrengen."