Wullaert scoort 2 keer in monsterzege tegen Atletico (12-2)

In de Champions League voor vrouwen heeft Wolfsburg in de 1/16e finales brandhout gemaakt van Atletico. Onze landgenote Tessa Wullaert (Wolfsburg) was een van de uitblinkers in de 12-2-zege.