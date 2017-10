Gelijke premies voor Red Flames en Rode Duivels? "Economisch niet haalbaar"

"Wat het verschil in winstpremies met de Rode Duivels op dit moment is? Dat is vertrouwelijk, maar het is een substantieel verschil. Ik weet niet of het gevoelig ligt bij de Rode Duivels. Dat moet je aan de spelers vragen."

De Rode Duivels leverden onlangs wel al in, "maar dat zijn twee verhalen die naast elkaar staan. Dat was een correctie op het verleden. We zijn de spelers daar dankbaar voor want dat zijn middelen die de bond kan gebruiken om te investeren in het voetbal en in onze toekomst."

"We zijn bij de KBVB zeker bereid om te investeren in vrouwenvoetbal. We willen het stap per stap blijven doen. Er zijn ook subsidiepakketten van de FIFA die we zullen gebruiken."

"Er zijn ook al stappen gezet trouwens. Er is een gesprek geweest naar aanleiding van het EK in Nederland. Nu zitten we rond de tafel om over de premies te praten voor de WK-kwalificatie. Maar alles moet passen bij de middelen die binnenkomen. Die bepalen hoeveel we kunnen toekennen als winstpremie."