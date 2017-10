Noorse voetbalvrouwen verdienen evenveel als mannelijke collega's

De Noorse voetbalsters hebben een stevig palmares, met onder meer een wereldtitel (1995), twee Europese titels (1987 en 1993) en een gouden olympische medaille (2000). De mannen konden nog geen internationaal toernooi winnen. Ze zijn 73e op de FIFA-ranking, terwijl de vrouwen op de 14e stek van de wereldranglijst staan.

Toch was er een groot verschil in budget, maar door een akkoord tussen de Noorse federatie en de spelersvakbond verandert dat nu. "Dit is uniek in de wereld", benadrukt Joachim Walltin, hoofd van de spelersvakbond. "Het is goed dat we een pioniersrol vervullen."

"Dit is zeer goed nieuws. Het zal een groot verschil maken. Jullie zullen het misschien niet voelen in jullie maandloon. Maar voor ons betekent dit heel veel", richt Ingrid Moe Wold, 39-voudig international, zich tot haar mannelijke collega's op Instagram.