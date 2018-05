Martinez: "Oefeninterlands dienen niet om te experimenteren"

Roberto Martinez heeft zijn blik star gericht op de groepsfase, maar wat is zijn ambitie? "We gaan de drie groepswedstrijden gebruiken om te groeien in het toernooi en daarna bekijken we het stap per stap. De spelers zijn het in elk geval gewoon om de hoge verwachtingen te dragen."

"Op internationaal niveau heb je geen foutenmarge. In een clubcompetitie heb je nog 40 speeldagen om een fout recht te zetten, maar internationaal kan dat niet. De verwachtingen zijn groot, maar we slijpen de winnaarsmentaliteit in de groep."

"Wie de grootste uitdagers zijn? Landen die het WK al eens hebben gewonnen, hebben vaak een psychologisch voordeel: Argentinië, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Brazilië... Maar daar houden we niet te veel rekening mee."