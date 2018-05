Supersub of basisspeler? "Ik vind niet dat Mertens moet zwijgen"

Dries Mertens heeft het imago van supersub. Maar mag de spits niet hopen op meer en aansturen op een basisplaats? "Ik vrees dat het communautaire probleem een probleem is voor België", vindt Hein Vanhaezebrouck.

"Beide landsgedeelten hebben gewoon een andere visie op wie moet spelen. Als ze in Wallonië moeten kiezen tussen Mertens en Hazard? Iedereen zal zeggen: Mertens eruit. Geloof mij."

Moet Mertens dan op tafel kloppen? "Hij heeft bewezen dat hij titularis kan zijn. Ik vind niet dat hij moet zwijgen. Hij heeft intussen zijn strepen verdiend."

"Hij is het makkelijkste slachtoffer, hé. Hij is de braafste. De publieke opinie zal er geen drama van maken. Zet er De Bruyne of Hazard uit en er is plaats te kort in de kranten."